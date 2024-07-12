В Санкт-Петербурге семиклассник открыл стрельбу по школе

В Санкт-Петербурге семиклассник открыл стрельбу по школе. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщила пресс-служба УМВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел в учебном заведении на Шуваловском проспекте в Приморском районе. Школьник совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета по окнам школы.

«Полицейскими была установлена причастность к данному преступлению одного из учащихся, 14-летнего ученика седьмого класса», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что накануне на нескольких окнах школьных кабинетов были обнаружены сколы.

Подростка доставили в отдел полиции. Его передали родителям под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.