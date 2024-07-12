В Рязанской области женщина совершила кражу с кладбища

В полицию обратились жители села Китово. Они рассказали, что с могилы их родственника украли металлическую ограду. Сельчане недавно похоронили близкого человека и, навещая место захоронения, заметили пропажу ограды. Ее грубо демонтировали.

В Рязанской области женщина совершила кражу с кладбища. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в Касимовском районе.

В полицию обратились жители села Китово. Они рассказали, что с могилы их родственника украли металлическую ограду. Сельчане недавно похоронили близкого человека и, навещая место захоронения, заметили пропажу ограды. Ее грубо демонтировали.

Оперативники предположили, что ограду попытаются продать в качестве вторсырья. Правоохранители объехали пункты приема вторсырья и нашли части ограды. Оперативники узнали, что к краже причастна 49-летняя жительница Касимовского района.

Женщину нашли и задержали.

По предварительной информации, жительница района на автомобиле специально объезжала свалки и кладбища в поисках тяжелых металлических изделий, которые она планировала сбыть как вторсырье. На кладбище она обратила внимание на крупногабаритную чугунную ограду. Женщина забрала ее.

На нее завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.