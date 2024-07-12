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В Рязанской области проведут обследование дорог на двух мостах через Оку
Работы выполнят до 1 ноября 2024 года.

На обследование и оценку технического состояния мостов на автодорогах в Рязани и Касимовском районе выделили шесть миллионов 980 тысяч рублей. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.

Речь идет о мостах через Оку на автодорогах Спас-Клепики — Рязань в городе и Ряжск — Касимов — Нижний Новгород в Касимовском районе. К задачам обследования сооружений относится: поиск дефектов, влияющих на грузоподъемность мостов, «долговечность их конструкций» и безопасность движения транспорта и жителей; оценка фактической грузоподъемности; разработка рекомендаций по реконструкции и ремонту; назначение режима безопасного использования на период проведения работ.

Согласно документации, подрядчику необходимо:

  • выполнить подготовительные и обмерные работы: определить толщину асфальта на проезжих частях и тротуарах, длину мостов;
  • найти дефекты в покрытиях, системе водоотвода, ограждении;
  • измерить длину, глубину и ширину раскрытия трещин, прочность бетона;
  • определить глубину заложения фундаментов опор моста неразрушающим методом;
  • установить особенности конструкций и их соответствие современным требованиям;
  • оформить карты расположения дефектов;
  • сфотографировать мосты. На кадрах должны быть видны типы строений, опор, тротуаров, ограждений, перил и основных дефектов.

В документах уточняется, что при выполнении работ необходимо применять сертифицированные приборы, инструменты и средства измерений.

Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области. Работы выполнят до 1 ноября 2024 года.

Ранее на обеспечение безопасности Солотчинского моста выделили почти 70 млн рублей.