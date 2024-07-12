В Рязанской области проведут обследование дорог на двух мостах через Оку

На обследование и оценку технического состояния мостов на автодорогах в Рязани и Касимовском районе выделили шесть миллионов 980 тысяч рублей. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.
Речь идет о мостах через Оку на автодорогах Спас-Клепики — Рязань в городе и Ряжск — Касимов — Нижний Новгород в Касимовском районе. К задачам обследования сооружений относится: поиск дефектов, влияющих на грузоподъемность мостов, «долговечность их конструкций» и безопасность движения транспорта и жителей; оценка фактической грузоподъемности; разработка рекомендаций по реконструкции и ремонту; назначение режима безопасного использования на период проведения работ.
Согласно документации, подрядчику необходимо:
- выполнить подготовительные и обмерные работы: определить толщину асфальта на проезжих частях и тротуарах, длину мостов;
- найти дефекты в покрытиях, системе водоотвода, ограждении;
- измерить длину, глубину и ширину раскрытия трещин, прочность бетона;
- определить глубину заложения фундаментов опор моста неразрушающим методом;
- установить особенности конструкций и их соответствие современным требованиям;
- оформить карты расположения дефектов;
- сфотографировать мосты. На кадрах должны быть видны типы строений, опор, тротуаров, ограждений, перил и основных дефектов.
В документах уточняется, что при выполнении работ необходимо применять сертифицированные приборы, инструменты и средства измерений.
Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области. Работы выполнят до 1 ноября 2024 года.
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