В Рязани почти на неделю ограничат движение по улице Интернациональной

С 08:00 14 июля по 23:00 20 июля в районе дома № 24 по улице Интернациональной закроют движение транспорта. Это связано с капитальным ремонтом участка магистральных трубопроводов.

В Рязани почти на неделю ограничат движение по улице Интернациональной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 08:00 14 июля по 23:00 20 июля в районе дома № 24 по улице Интернациональной закроют движение транспорта. Это связано с капитальным ремонтом участка магистральных трубопроводов.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.