В Рязани осудят родителей погибшего при пожаре ребенка

Пожар в доме на улице Чернышевского случился в мае 2024 года. В квартире обвиняемые жили с малолетними детьми. Случилось возгорание. Ребенок отравился угарным газом.

В Рязани осудят родителей погибшего при пожаре ребенка. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Пожар в доме на улице Чернышевского случился в мае 2024 года. В квартире обвиняемые жили с малолетними детьми. Случилось возгорание. Ребенок отравился угарным газом.

«В связи с нахождением родителей в состоянии алкогольного опьянения и надлежащего контроля за малолетними детьми, погибший ребенок не смог самостоятельно покинуть квартиру», — отметили в ведомстве.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело рассмотрит Железнодорожный райсуд.