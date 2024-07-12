В России ужесточат наказание за вовлечение детей в преступления

Отмечается, что чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и что в прошлом году число таких преступлений выросло на 52,3%.

Проект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений внесли в Госдуму в пятницу, 12 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор проекта подчеркнул, что за привлечение детей в преступления через интернет будет грозить до шести лет лишения свободы.

Депутат отметил, что чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и что в прошлом году число таких преступлений выросло на 52,3%.