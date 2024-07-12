В России спрогнозировали новые периоды жаркой погоды

По словам главы Гидрометцентра РФ, наиболее высокие температуры наблюдаются в последние июля и первые дни августа.

В России спрогнозировали новые периоды жаркой погоды. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, периоды жары в стране еще будут, а наиболее высокие температуры наблюдаются в последние дни июля и первые дни августа.

«Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения», — сказал Вильфанд.

По словам главы Гидрометцентра, одним из последствий потепления климата на планете стало увеличение повторяемости волн тепла.