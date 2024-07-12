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В ПАО «РЭСК» наградили победителей конкурса «Надежный партнер»
Из почти 12 тысяч клиентов-партнеров компании выбрали 21 победителя в пяти номинациях.

В среду, 10 июля, в Рязанской энергетической сбытовой компании победителей конкурса «Надежный партнер» наградили исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук и первый заместитель Министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Александр Силкин.

Из почти 12 тысяч клиентов-партнеров компании выбрали 21 победителя в пяти номинациях.

В номинации «Предприятия ЖКХ» победили ООО «Ряжский Водоканал», МКП «Скопинские тепловые сети», ООО «Старожиловское ЖКХ», МУП «ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово».

Лучшими бюджетными организациями признали ОГБПОУ «Скопинский электротехнический колледж», ОГБПОУ «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М.Серебрякова», ОГБПОУ «Новомичуринский многоотраслевой техникум», ГБУ РО «Бюро СМЭ имени Д.И. Мастбаума» и ОГБОУ «Шацкая школа-интернат».

Среди сельскохозяйственных предприятий отметили ООО «Сараевское», СПК «Богородицкий», ООО «Приокское мясо» и ООО «ОКА МОЛОКО»

Лучшими промышленными предприятиями стали АО ГОК «Мураевня», ООО «Завод Габионных Конструкций», ООО «Форт», АО «РПК «Хмелёфф» и ООО «Сасовский литейный завод».

Среди непромышленных потребителей электроэнергии выделили индивидуальных предпринимателей Сергея Захарова, Альберта Шевченко и Наталью Дмитриеву.

Исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук поблагодарила победителей конкурса за их ответственное отношение и надежность во взаимодействии с компанией.