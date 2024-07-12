В Рязанской области утонул мужчина
Трагедия произошла 10 июля у деревни Верки. 87-летний мужчина отдыхал на берегу реки Мокша вместе с сыном. Пенсионер заплыл на середину реки и начал тонуть. Сын не успел его спасти.
В Кадомском районе утонул мужчина. Об этмо сообщает ИД «Пресса».
Трагедия произошла 10 июля у деревни Верки. 87-летний мужчина отдыхал на берегу реки Мокша вместе с сыном. Пенсионер заплыл на середину реки и начал тонуть. Сын не успел его спасти.
Отмечается, что погибший был жителем Московской области.
На месте работают поисково-спасательные службы.