В Рязанской области утонул мужчина

Трагедия произошла 10 июля у деревни Верки. 87-летний мужчина отдыхал на берегу реки Мокша вместе с сыном. Пенсионер заплыл на середину реки и начал тонуть. Сын не успел его спасти.