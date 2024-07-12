В Госдуме предложили ввести штрафы за скрученный автопробег

Автор инициативы обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву. Он считает, что подобные действия могут привести ко множествам ДТП, так как водитель неправильно оценит изношенность автомобиля.

В Госдуме предложили ввести штрафы за скрученный автопробег. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зампреда комитета ГД по безопасности Анатолия Выборного. С такой инициативой он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Депутат считает, что в России нужно разработать штрафы, чтобы «мошенник четко понимал, что при скручивании счетчика, он заплатит сумму, многократно, превышающую прибыль от продажи автомобиля» с измененными показаниями одометра.

Выборный отметил, что подобные действия могут привести ко множествам ДТП, так как водитель неправильно оценит изношенность автомобиля.