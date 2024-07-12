В ГД предложили блокировать сайты с рекламой нелегального получения документов

Инициативу высказала Ирина Яровая.

В Госдуме предложили ввести внесудебную блокировку сайтов с рекламой услуг по нелегальному получению документов иностранцами. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на вице-спикера палаты парламента Ирину Яровую.

Депутат заявила об этом по итогам заседания межфракционной рабочей группы для анализа законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.

«Мы будем предлагать внесудебную блокировку рекламы, услуг, где будет сообщаться о любых формах получения документов вне процедур, которые установлены для иностранных граждан», — сказала Яровая.

По словам депутата, размещение подобной информации фактически становится «незаконно оказываемым посредничеством нелегальной миграции».