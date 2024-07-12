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В 2024 году за парковку на местах для инвалидов оштрафовали более 700 рязанцев
В региональной ГАИ корреспонденту рассказали, что чаще всего такие нарушения фиксируются на парковках крупных торговых центров. Штраф составляет 5 тысяч рублей.

С начала 2024 года за парковку на местах для инвалидов оштрафовали более 700 рязанцев. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Водителям за парковку на местах для инвалидов грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей. При этом предусмотрено задержание автомобиля и перемещение его на спецстоянку.

«Если во время погрузки автомобиля на эвакуатор нарушитель объявился, автомобиль на спецстоянку не увезут. Однако штрафа избежать не получится — водителю в любом случае будет выписан протокол», — отметили в сюжете, добавив, что услуги эвакуатора обойдутся еще примерно в пять тысяч рублей.

В региональной ГАИ корреспонденту рассказали, что чаще всего такие нарушения фиксируются на парковках крупных торговых центров.

Оставлять автомобиль на парковочных местах для инвалидов можно только при наличии разрешения. Получить его можно в МФЦ, через портал Госуслуг или сайт Федерального реестра инвалидов. На таких машинах должен быть соответствующий знак.