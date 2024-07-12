В 2024 году за парковку на местах для инвалидов оштрафовали более 700 рязанцев

В региональной ГАИ корреспонденту рассказали, что чаще всего такие нарушения фиксируются на парковках крупных торговых центров. Штраф составляет 5 тысяч рублей.