Студентам-медикам назначили профсоюзные стипендии

Выплату получат семь человек.

Одним из вопросов, решенных в четверг, 11 июля, в ходе заседания Президиума Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ , стало назначение профсоюзных стипендий студентам Рязанского медицинского колледжа и РязГМУ.

Первичными профсоюзными организациями медицинских образовательных учреждений в областную организацию Профсоюза направлены ходатайства о назначении указанной меры поддержки активным студентам-медикам. Стипендия назначается обучающимся на «хорошо» и «отлично», имеющим достижения в профсоюзной, научно-исследовательской, общественной, спортивной или культурно-творческой деятельности.

Профессиональная подготовка будущих медиков требует больших финансовых и временных затрат. В этой ситуации профсоюзная стипендия становится важным инструментом поддержки лучших студентов.

Продолжая практику социальной поддержки обучающихся и работы со студенческой молодежью, областная организация Профсоюза в 2024—2025 учебном году выплатит стипендию семи обучающимся университета и колледжа, в том числе Касимовского филиала РМК. Начислять ее будут на протяжении года, включая как учебные семестры, так и во время каникул, обеспечивая стабильную финансовую поддержку.

Размер профсоюзной стипендии повысили до 2000 рублей в месяц.