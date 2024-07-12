Стало известно, кто устроил стрельбу в белгородском пункте военной дислокации

Стало известно, кто устроил стрельбу в белгородском пункте военной дислокации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, после стрельбы в месте воинской дислокации в Белгородской области, разыскивают 29-летнего военнослужащего Алексея из Чувашии.

Предварительно, в результате стрельбы вечером 11 июля скончались двое и один ранен. Изначально предполагалось, что стрелявший взял с собой пулемет Калашникова и 70 патронов, но, предположительно, оружие нашли недалеко от места происшествия.

В регионе объявлен план «Перехват».

По данным SHOT, предварительная причина — бытовой конфликт.

Мужчину ищут уже более десяти часов. По одной из версий, он мог пересечь границу и уйти на территорию Украины.