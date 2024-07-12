Скорая помощь начнет консультировать россиян для оказания первой помощи

Специалисты будут давать инструкции дистанционно.

Скорая помощь начнет консультировать россиян для оказания первой помощи. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили РИА Новости.

Главные внештатные специалисты Минздрава утвердили методические рекомендации о принципах и методах дистанционного консультирования при оказании первой помощи на месте происшествия до приезда скорой.

«В методических рекомендациях изложены современные и рациональные принципы и методы дистанционного консультирования очевидцев угрожающих жизни состояний по вопросам оказания первой помощи до прибытия выездной бригады СМП», — говорится в рекомендациях.

Неспособность большинства очевидцев оказать первую помощь пострадавшим до прибытия медиков остается одной из главных причин высокой внебольничной летальности. Диспетчер скорой обычно является первым и определяющим звеном в процессе оказания помощи при критических состояниях, поэтому наряду с основными обязанностями, он может осуществлять дистанционное консультирование очевидцев происшествия или самих пострадавших, уточняется в рекомендациях.

Чтобы получить инструкции по первой помощи абонент должен озвучить устное добровольное согласие. Также для проведения первых манипуляций должны быть обеспечены безопасные условия. При соблюдении всех требований диспетчер попросит звонящего не прерывать вызов, передаст информацию выездной бригаде, переключит разговор на соответствующего специалиста или сам предоставит необходимые инструкции.