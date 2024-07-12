Сапожковца осудят за сексуальное насилие над 15-летней девочкой

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Сапожковца осудят за сексуальное насилие над 15-летней девочкой. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в августе 2023 года в поселке Зеркальные пруды Сараевского района пьяный обвиняемый, совершил в отношении несовершеннолетней знакомой насильственные действия сексуального характера под угрозой убийства, а также избил ее.

Отец пострадавшей обратился в правоохранительные органы. Фигуранта задержали и заключили под стражу.

Жителю Сапожковского района вменяют совершение в отношении несовершеннолетней насильственных действий сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.