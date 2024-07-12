Рязанские полицейские депортировали из страны четырех иностранцев-нарушителей

Их депортировали и запретили въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет.

Рязанские полицейские депортировали из страны четырех иностранцев, нарушивших закон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что во время рейдов полицейские выявили, что трое уроженцев стран Средней Азии неоднократно нарушали миграционное законодательство.

Депортации также подлежал гражданин страны Средней Азии, который отбыл срок наказания за грабеж и недавно вышел на свободу.

Их депортировали и запретили въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет.