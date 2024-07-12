Рязанца осудят за продажу автомобиля знакомой
Мужчина получил в личное распоряжение Toyota Land Cruiser, а через полтора года продал машину. Хозяйке автомобиля он говорил, что транспорт находится в автосервисе.
В Рязани осудят мужчину, укравшего автомобиль знакомой и продавший его. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В марте 2022 года обвиняемый получил в личное распоряжение Toyota Land Cruiser с разрешения собственника. В ноябре 2023 года он продал машину за 3,6 миллиона рублей. Потерпевшей рязанец сказал, что автомобиль в сервисе.
Прокуратура Советского района направила в суд уголовное дело отношении мужчины.