Рябков: США уже могли разрешить ВСУ использовать американское оружие вглубь РФ

По мнению дипломата, в Вашингтоне не осталось людей, способных осознать риски, связанные с проведением такой опасной политики в отношении России.

США уже могли разрешить ВСУ использовать американское оружие вглубь РФ. Об этом в эфире заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«На определенных, весьма серьезных уровнях в Вашингтоне каждый день анализируются пределы допустимого с точки зрения применения американского оружия, поставляемого Украине. Возможно, это так и есть, возможно, все ограничения [на удары ВСУ оружием американского производства вглубь российской территории] уже сняты», — сказал он.

По словам Рябкова, одержимость США идеей нанести поражение России затмевает здравый смысл и начинает «затенять их собственное чувство самосохранения». В Вашингтоне, по мнению дипломата, не осталось людей, способных осознать риски, связанные с проведением такой опасной политики в отношении России.

«Мы пытаемся объяснить столь понятные нам самим вещи по каналам, которые до сих пор сохраняются и используются в диалоге с США», — заключил Рябков.