Россиянам предложили выплату 100 тысяч рублей за приведенного в военкомат друга

Претендовать на нее могут друзья, родственники, знакомые, сотрудники военкоматов, администраций, территориальных ведомств и структур.

Россиянам предложили выплату 100 тысяч рублей за приведенного в военкомат друга. Об этом пишет РБК со ссылкой на сайт «Герои Татарстана».

Акцию запустили в республике Татарстан. Жителям пообещали выплатить 100 тысяч за приглашение знакомых на контрактную службу.

Претендовать на выплату могут друзья, родственники, знакомые, сотрудники военкоматов, администраций, территориальных ведомств и структур.