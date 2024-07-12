Россиянам предложили выплату 100 тысяч рублей за приведенного в военкомат друга
Претендовать на нее могут друзья, родственники, знакомые, сотрудники военкоматов, администраций, территориальных ведомств и структур.
Россиянам предложили выплату 100 тысяч рублей за приведенного в военкомат друга. Об этом пишет РБК со ссылкой на сайт «Герои Татарстана».
Акцию запустили в республике Татарстан. Жителям пообещали выплатить 100 тысяч за приглашение знакомых на контрактную службу.
Претендовать на выплату могут друзья, родственники, знакомые, сотрудники военкоматов, администраций, территориальных ведомств и структур.