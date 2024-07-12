Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
26°
Сбт, 13
28°
Вск, 14
31°
ЦБ USD 87.99 0.13 12/07
ЦБ EUR 95.68 0.36 12/07
Нал. USD 88.21 / 88.65 12/07 13:00
Нал. EUR 96.41 / 97.19 12/07 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
Вчера 08:33
1 085
Дует, но не охлаждает. Корреспондент РЗН. инфо искал работающие кондиц...
С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться...
10 июля 12:25
1 761
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
7 109
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
5 366
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Российские банки будут блокировать денежные переводы при подозрительных звонках
Отмечается, что вывод организации делают по нетипичному для клиента увеличению действий с неизвестными номерами. Это вызывает подозрение.

Российские банки будут блокировать на несколько дней денежные переводы при подозрительных звонках. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Центробанка.

Отмечается, что вывод организации делают по нетипичному для клиента увеличению действий с неизвестными номерами. Это вызывает подозрение.