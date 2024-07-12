Российские банки будут блокировать денежные переводы при подозрительных звонках

Отмечается, что вывод организации делают по нетипичному для клиента увеличению действий с неизвестными номерами. Это вызывает подозрение.

Российские банки будут блокировать на несколько дней денежные переводы при подозрительных звонках. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Центробанка.

Отмечается, что вывод организации делают по нетипичному для клиента увеличению действий с неизвестными номерами. Это вызывает подозрение.