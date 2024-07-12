Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
Закон введет в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу подоходного налога. В зависимости от доходов ставка будет составлять от 13 до 22%.
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Информация следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон введет в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу подоходного налога.
Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13%.
Затем она повышается:
- до 15% — на доход до пяти миллионов рублей в год;
- 18% — на доход до 20 миллионов;
- 20% — на доход до 50 миллионов;
- 22% — на доход свыше 50 миллионов.
Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с превышения.