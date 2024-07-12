Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
26°
Сбт, 13
27°
Вск, 14
30°
ЦБ USD 87.74 -0.25 13/07
ЦБ EUR 95.76 0.08 13/07
Нал. USD 88.01 / 88.65 12/07 18:30
Нал. EUR 96.50 / 97.09 12/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
Вчера 08:33
1 284
Дует, но не охлаждает. Корреспондент РЗН. инфо искал работающие кондиц...
С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться...
10 июля 12:25
1 942
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
7 283
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
5 526
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
Закон введет в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу подоходного налога. В зависимости от доходов ставка будет составлять от 13 до 22%.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Информация следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон введет в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу подоходного налога.

Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13%.

Затем она повышается:

  • до 15% — на доход до пяти миллионов рублей в год;
  • 18% — на доход до 20 миллионов;
  • 20% — на доход до 50 миллионов;
  • 22% — на доход свыше 50 миллионов.

Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с превышения.