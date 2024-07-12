Под Волгоградом две женщины получили ожоги из-за пьяного отдыхающего

Под Волгоградом две женщины получили ожоги из-за пьяного отдыхающего. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Местные жительницы отдыхали на турбазе с детьми. Они находились в мангальной зоне и собирались развести огонь, когда к ним подошел мужчина из соседней компании с намерением показать «как надо».

Пьяный волгоградец плеснул жидкостью для розжига и попал на женщин. Пламя сразу перекинулось на их одежду.

Очевидцы вызвали скорую. Одну пострадавшую госпитализировали с 30% ожогов тела. У второй девушки диагностировали 10% повреждений, она написала заявление в полицию.

Мужчина вину не признает.