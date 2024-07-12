NYT: Украина не сможет провести масштабное контрнаступление в этом году

По мнению авторов статьи, наступление провести не получится, поскольку доставка военной помощи стран НАТО может занять месяцы.

Украина не сможет провести масштабное контрнаступление в этом году. Об этом сообщает газета The New York Times.

По мнению авторов статьи, наступление провести не получится, поскольку доставка военной помощи стран НАТО может занять месяцы.

«Конфликт на Украине истощил запасы вооружений стран НАТО и продемонстрировал, насколько медленно правительства и оборонные предприятия на Западе наращивают производство оружия», — отметил автор.