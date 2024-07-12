На проезде Яблочкова в Рязани поймали пьяного водителя

Мужчина чуть не совершил ДТП.

На проезде Яблочкова в Рязани поймали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел в пятницу, 12 июля. Патрульные полицейские заметили автомобиль LADA Priora, который петлял по проезжей части и чуть не совершил ДТП.

Они остановили машину и выяснили, что за рулем находится 29-летний рязанец с признаками алкогольного опьянения. Освидетельствование выявило, что в организме мужчины содержится алкоголь — 0,858 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

На рязанца составили административный протокол. Ему грозит лишение прав и штраф до 30 тысяч рублей.