Мэрия: разрушенная лестница у ОДКБ в центре Рязани не числится на балансе города

Как отметили в ведомстве, на балансе Дирекции благоустройства лестница у ОДКБ не числится и в рамках муниципального задания учреждением не обслуживается.

Разрушенная лестница у ОДКБ имени Дмитриевой на улице Свободы не числится на балансе города. Об этом РЗН. инфо сообщили в мэрии.

Как отметили в ведомстве, на балансе Дирекции благоустройства лестница у ОДКБ не числится и в рамках муниципального задания учреждением не обслуживается. Однако специалисты провели визуальный осмотр и установили, что требуется разработка документации для капремонта лестницы.

Ранее рязанцы возмутились состоянием лестницы около ОДКБ имени Дмитриевой.