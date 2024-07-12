Мэрия оштрафовала еще 66 рязанцев за парковку на газонах
По данным мэрии, с начала года 1190 нарушителей оштрафовали за парковку на газонах и зеленых зонах. Общая сумма штрафов составила 1 262 000 рублей.
Мэрия оштрафовала еще 66 рязанцев за парковку на газонах. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
По данным мэрии, с начала года 1190 нарушителей оштрафовали за парковку на газонах и зеленых зонах. Общая сумма штрафов составила 1 262 000 рублей.
Ранее число оштрафованных составляло 1124 человека.