Малков приехал в Херсонскую область

В частности губернатор посетил расположение 387 полка. Он сформирован из жителей Рязанской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областей.

Губернатор Павел Малков приехал в Херсонскую область. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Малков посетил расположение 387 полка. Он сформирован из жителей Рязанской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областей. Глава региона рассказал, что воинский быт организован на высоком уровне, а настрой бойцов — позитивный.

«Вручил государственные награды. От земляков передали автомобиль, дроны, FPV-дроны, средства РЭБ. Спасибо всем, кто поддержал с закупкой техники, необходимой нашим бойцам. Продолжим помогать. Узнал, что необходимо в первую очередь. Выслушал просьбы, в том числе по некоторым семейным вопросам — обязательно все решим», — написал Малков.