Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 13-14 июля

Спектакль «Небесный человек», фестиваль малины и огурцов, концерты групп PANACEA и ОТРАДА. Не знаете, чем заняться в выходные? Смотрите нашу «Афишу».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В развлекательном комплексе «В некотором царстве» пройдет театрализованное представление о первом воздухоплавателе Ефиме Крякутном «Небесный человек» в исполнении театра «Переход».

В арт-клубе «Площадка» рязанцев приглашают встретить экватор лета вместе с группой PANACEA, а на летней эстраде КДЦ «Октябрь» состоится концерт песенно-инструментального ансамбля «ОТРАДА».

В Новоселках пройдет ежегодный фестиваль «Малина». Вечером на главной сцене фестиваля выступят «Отпетые мошенники».

В селе Троица Спасского района уже в шестой раз пройдет областной фестиваль огурца, а на рязанской ВДНХ состоится фестиваль семейного досуга и традиций.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».