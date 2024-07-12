Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 13-14 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В развлекательном комплексе «В некотором царстве» пройдет театрализованное представление о первом воздухоплавателе Ефиме Крякутном «Небесный человек» в исполнении театра «Переход».
В арт-клубе «Площадка» рязанцев приглашают встретить экватор лета вместе с группой PANACEA, а на летней эстраде КДЦ «Октябрь» состоится концерт песенно-инструментального ансамбля «ОТРАДА».
В Новоселках пройдет ежегодный фестиваль «Малина». Вечером на главной сцене фестиваля выступят «Отпетые мошенники».
В селе Троица Спасского района уже в шестой раз пройдет областной фестиваль огурца, а на рязанской ВДНХ состоится фестиваль семейного досуга и традиций.
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