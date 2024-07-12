Детское питание Heinz изменит название в России

Права на детское питание выкупила компания «Аква-Лайф», которая входит в «Черноголовку». Теперь каши и смеси получат новое название — Gipopo.

Детское питание Heinz изменит название в России. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, права на детское питание выкупила компания «Аква-Лайф», которая входит в «Черноголовку». Теперь каши и смеси получат новое название — Gipopo.

Gipopo планирует оставить топовую линейку и любимые вкусы и расширяться — выпустит снеки, готовые продукты для детей и напитки.

Отмечается, что кетчуп и соусы Heinz остаются в России.