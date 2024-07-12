Бастрыкин взял на контроль ситуацию с непредоставлением жилья пожилой рязанке
Отмечается, что в поселке Орловский Пронского района женщина более десяти лет проживала в муниципальном доме, 1964 года постройки.
Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с непредоставлением жилья пожилой рязанке. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Отмечается, что в поселке Орловский Пронского района женщина более десяти лет проживала в муниципальном доме, 1964 года постройки.
Зимой в нем разрушилась кровля, отключили электро- и водоснабжение.
Несмотря на это, благоустроенным жильем пенсионерка не обеспечена.
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и принятых мерах.