Бастрыкин взял на контроль ситуацию с непредоставлением жилья пожилой рязанке

Отмечается, что в поселке Орловский Пронского района женщина более десяти лет проживала в муниципальном доме, 1964 года постройки.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с непредоставлением жилья пожилой рязанке. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Отмечается, что в поселке Орловский Пронского района женщина более десяти лет проживала в муниципальном доме, 1964 года постройки.

Зимой в нем разрушилась кровля, отключили электро- и водоснабжение.

Несмотря на это, благоустроенным жильем пенсионерка не обеспечена.

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и принятых мерах.