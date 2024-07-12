Байден назвал Путина президентом Украины

Американский президент должен был передать микрофон президенту Украины Владимиру Зеленскому, но ошибся и назвал его Путиным.

Байден назвал Путина президентом Украины. Такое заявление он сделал во время выступления на саммите НАТО в ночь на 12 июля. Его цитирует Telegram-канал Shot.

Американский президент должен был передать микрофон президенту Украины Владимиру Зеленскому, но ошибся и назвал его Путиным.

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и упорства. Дамы и господа — президент Путин», — заявил Байден.

Он также назвал условия для начала переговоров в президентом России.

«Готов ли Путин к диалогу? Я готов, только если он не изменит свое поведение», — сказал Байден.