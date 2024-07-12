16-летнего рязанца отправили в колонию за сбыт наркотиков

Суд назначил наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии и штраф 10 тысяч рублей.

16-летнего рязанца отправили в колонию за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Отмечается, что 16-летний подросток в одном из мессенджеров приобрел запрещенные вещества, сделал «тайник-закладку» для последующего сбыта.

Суд назначил наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии и штраф 10 тысяч рублей.