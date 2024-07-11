Заслуженный артист России Алексей Зардинов пригласил на фестиваль «Старая Рязань» 20 июля. Солист группы Вячеслава Добрынина «Доктор шлягер», неоднократный участник «Песни года» исполнит на фестивале свои хиты «Созвездие гончих псов» и «Последний теплоход», а также другие песни. Концерт Алексея Зардинова запланирован в 18:30 на главной сцене.
Напомним, историко-патриотический фестиваль «Старая Рязань — место традиций, место славы, место силы» пройдет в субботу, 20 июля, на городище Старой Рязани в Спасском районе. Он проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Время проведения фестиваля с 12:00 до 20:00.
На фестивале покажут спектакли уличные театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Подмосковья. Например, Государственный уличный театр Картонии привезет на фестиваль грузовик картона. Театр построит курган из картонных коробок и организует мастерскую по созданию картонных труб и картонной защиты, проведет тренировки с участниками. Позже пройдут «Бои на Картонных трубах».
Театр «Петрушкина слобода» из Мытищ покажет на фестивале балаганный спектакль «Петрушка».
Хедлайнер фестиваля — финалист «Евровидения-2010» Петр Налич. Он также записал ролик для рязанцев, в котором пообещал исполнить для гостей «свои старые и новые песни».На фестивале запланированы мастер-классы от Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, откроется ремесленная ярмарка и выставка художника Вадима Овсянникова.
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