Заслуженный артист России Алексей Зардинов пригласил на фестиваль «Старая Рязань» 20 июля

Заслуженный артист России Алексей Зардинов пригласил на фестиваль «Старая Рязань» 20 июля. Солист группы Вячеслава Добрынина «Доктор шлягер», неоднократный участник «Песни года» исполнит на фестивале свои хиты «Созвездие гончих псов» и «Последний теплоход», а также другие песни. Концерт Алексея Зардинова запланирован в 18:30 на главной сцене.

Напомним, историко-патриотический фестиваль «Старая Рязань — место традиций, место славы, место силы» пройдет в субботу, 20 июля, на городище Старой Рязани в Спасском районе. Он проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Время проведения фестиваля с 12:00 до 20:00.

На фестивале покажут спектакли уличные театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Подмосковья. Например, Государственный уличный театр Картонии привезет на фестиваль грузовик картона. Театр построит курган из картонных коробок и организует мастерскую по созданию картонных труб и картонной защиты, проведет тренировки с участниками. Позже пройдут «Бои на Картонных трубах».

Театр «Петрушкина слобода» из Мытищ покажет на фестивале балаганный спектакль «Петрушка».

Хедлайнер фестиваля — финалист «Евровидения-2010» Петр Налич. Он также записал ролик для рязанцев, в котором пообещал исполнить для гостей «свои старые и новые песни».На фестивале запланированы мастер-классы от Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, откроется ремесленная ярмарка и выставка художника Вадима Овсянникова.

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