В Шебекине во двор дома сбросили взрывное устройство, пострадали пятеро детей
По информации Вячеслава Гладкова, одному из раненых детей — восемь лет.
В Белгородской области ВСУ сбросили взрывное устройство во двор дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Атака произошла в городе Шебекино.
Пострадали пять детей, которые находились на площадке в момент атаки. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставляют в детскую областную клиническую больницу. Троим медики Шебекинской ЦРБ оказали первую медицинскую помощь, бригады скорой везут их сейчас в ДОКБ, отметил Гладков.
Губернатор отметил, что во дворене было военных объектов. Одному из пострадавших было восемь лет.