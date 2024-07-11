В Шебекине во двор дома сбросили взрывное устройство, пострадали пятеро детей

По информации Вячеслава Гладкова, одному из раненых детей — восемь лет.

В Белгородской области ВСУ сбросили взрывное устройство во двор дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Атака произошла в городе Шебекино.

Пострадали пять детей, которые находились на площадке в момент атаки. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставляют в детскую областную клиническую больницу. Троим медики Шебекинской ЦРБ оказали первую медицинскую помощь, бригады скорой везут их сейчас в ДОКБ, отметил Гладков.

Губернатор отметил, что во дворене было военных объектов. Одному из пострадавших было восемь лет.