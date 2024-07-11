В Шацком районе приостановили определение подрядчика на ремонт дороги за один миллиард

Речь идет о тендере на капремонт автодороги Тамбов — Шацк.

В Рязанской области приостановили определение подрядчика по госконтракту. Речь идет о тендере на капремонт автодороги Тамбов — Шацк за один миллиард 307 миллионов 684 тысячи 331 рубль. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

ООО «Лидер-Строй» подало жалобу на процедуру заключения госконракта. Окончание подачи заявок было 28 июня. В документе отметили, что 6 июля информация о процедуре заключения контракта отсутствует, что нарушает законодательство и интересы компании.

Организация попросила приостановить определение подрядчика и провести внеплановую проверку действий заказчика при проведении закупки, комиссии и порядка оценки заявок участников. ФАС удовлетворило жалобу.

Напомним, на ремонтируемом участке планировали разобрать старое дорожное покрытие, провести укрепительные работы, сделать водоотводные сооружения, установить освещение, знаки, автопавильоны. Работы планировали выполнить до 31 августа 2025 года.