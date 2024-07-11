В Санкт-Петербурге пенсионер избил внучку, которую развращал в течение года

В Санкт-Петербурге пенсионер избил внучку, которую развращал в течение года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 5 июля в городе Сестрорецке. Сначала мужчина ударил ребенка по голове, а на следующий день сильно избил.

Мать девочки отвела ее в больницу. Там ребенок рассказал полицейским, что дедушка в течение года развращал ее.

10 июля 62-летнего мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».