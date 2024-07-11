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В Санкт-Петербурге мужчина избил детей и напал на женщину

В Санкт-Петербурге мужчина избил детей и напал на женщину. Об этом в среду, 10 июля, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

Инцидент произошел во Всеволожском районе. Со слов пострадавшей, соседу не понравилось, что мальчики шумно играли в футбол возле дома. Он выскочил на улицу, схватил одного из них и повалил на землю.

«Я ничего не знала. Выезжала из дома через несколько минут. Мальчик бежал навстречу, а за ним мой сын. Он плакал. Я вышла из машины и поинтересовалась, что случилось. В этот момент сосед напал на меня, схватил за волосы и ударил в плечо. Мужчина сказал, что хочет спать, так как встает в пять утра. Дети ему мешают. На него уже заведено уголовное дело», — поделилась женщина.

Подозреваемый свою вину отрицает.