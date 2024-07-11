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В Рязанском районе полицейские изъяли почти три килограмма марихуаны
Злоумышленнику грозит заключение на срок до 10 лет.

В Рязанском районе полицейские изъяли почти три килограмма конопли. Об этом в среду, 10 июля, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники УНК получили сведения, что 36-летний житель села Дубровичи на приусадебном участке вырастил несколько кустов наркосодержащей конопли и собрал урожай. Оперативники пресекли незаконную деятельностью Злоумышленника задержали у дома.

При обследовании жилища полицейские обнаружили пакеты с высушенными частями растений с характерным запахом. Аналогичные упаковки были в теплице на приусадебном участке. Там же проходила просушка растений.

Экспертиза установила, что в домовладении незаконно хранилось более 2 килограммов 700 граммов марихуаны и более 13 килограммов наркосодержащих растений конопля. Запрещенные вещества изъяли.

По предварительной информации, мужчина купил семена конопли и вырастил в теплице на приусадебном участке взрослые растения. Из части растений он приготовил марихуану, остальное еще сушилось.

Полицейские выясняют все звенья цепи незаконного оборота наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.