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В рязанской полиции отреагировали на сообщения о воре автомобильных фар
Уточняется, что правоохранителям поступили заявления от владельцев автомобилей.

В пресс-службе УМВД России по Рязанской области прокомментировали инцидент, связанный с кражей фар в Песочне.

«Заявления от владельцев автомобилей в отдел полиции поступили, зарегистрированы в установленном порядке. Сотрудники полиции проводят проверку», — отметили в ведомстве.

Ранее в сети появились сообщения о том, что неизвестный похитил автомобильные фары.