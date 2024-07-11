В рязанской полиции отреагировали на сообщения о воре автомобильных фар

Уточняется, что правоохранителям поступили заявления от владельцев автомобилей.

В пресс-службе УМВД России по Рязанской области прокомментировали инцидент, связанный с кражей фар в Песочне.

«Заявления от владельцев автомобилей в отдел полиции поступили, зарегистрированы в установленном порядке. Сотрудники полиции проводят проверку», — отметили в ведомстве.

Ранее в сети появились сообщения о том, что неизвестный похитил автомобильные фары.