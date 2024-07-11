В Рязанской области анонсировали рейд «Автобус»

Мероприятия пройдет в четверг, 11 июля. Рейды направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.

В Рязанской области анонсировали рейд «Автобус». Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

Мероприятия пройдет в четверг, 11 июля. Рейды направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.

«Такие мероприятия проводятся Госавтоинспекцией Рязанской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности», — уточняется в релизе.