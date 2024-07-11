В Рязани временно закроют движение по улице Белинского
Причина — капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов.
В Рязани временно закроют движение по улице Белинского. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Движение закроют по участку от пересечения с улицей Новой до пересечения с улицей Боголюбова с 8:00 12 июля до 17:00 20 июля. Причина — капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов.
На время работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места работ будут огорожены.
Мэрия попросила водителей учитывать информацию.