В Рязани временно закроют движение по улице Белинского

Причина — капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов.

В Рязани временно закроют движение по улице Белинского. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Движение закроют по участку от пересечения с улицей Новой до пересечения с улицей Боголюбова с 8:00 12 июля до 17:00 20 июля. Причина — капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов.

На время работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места работ будут огорожены.

Мэрия попросила водителей учитывать информацию.