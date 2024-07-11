В Рязани осудили экс-директора хлебозавода № 3

Напомним, он заключил от имени предприятия договор аренды квартиры для себя.

В Рязани осудили экс-директора хлебозавода № 3 Дмитрия Скворцова, который заключил от имени предприятия договор аренды квартиры для себя. Соответствующую информацию РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Скворцову назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее региональный СУ СК сообщил, что в Рязани осудят бывшего руководителя муниципального предприятия за превышение должностных полномочий. Скворцов заключал от имени предприятия договор аренды квартиры для себя. Аренда квартиры обошлась в почти 400 тысяч рублей за все месяцы, что привело к финансовым потерям предприятия.

В ноябре 2023 года с экс-директора суд взыскал 400 тысяч рублей.