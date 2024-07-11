Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
26°
Птн, 12
26°
Сбт, 13
27°
ЦБ USD 87.86 -0.14 11/07
ЦБ EUR 95.32 -0.02 11/07
Нал. USD 87.90 / 88.70 11/07 15:25
Нал. EUR 96.40 / 97.40 11/07 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
7 часов назад
483
Дует, но не охлаждает. Корреспондент РЗН. инфо искал работающие кондиц...
С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться...
Вчера 12:25
1 208
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
6 592
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
4 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани осудили экс-директора хлебозавода № 3
Напомним, он заключил от имени предприятия договор аренды квартиры для себя.

В Рязани осудили экс-директора хлебозавода № 3 Дмитрия Скворцова, который заключил от имени предприятия договор аренды квартиры для себя. Соответствующую информацию РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Скворцову назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее региональный СУ СК сообщил, что в Рязани осудят бывшего руководителя муниципального предприятия за превышение должностных полномочий. Скворцов заключал от имени предприятия договор аренды квартиры для себя. Аренда квартиры обошлась в почти 400 тысяч рублей за все месяцы, что привело к финансовым потерям предприятия.

В ноябре 2023 года с экс-директора суд взыскал 400 тысяч рублей.