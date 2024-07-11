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В Рязани на полтора месяца перекроют движение по участку улицы Ленинского Комсомола
Причина — капремонт участка магистральных трубопроводов.

В рязанской Горроще перекроют движение по участку улицы Ленинского Комсомола. Об этом сообщила горадминистрация.

Причина — капремонт участка магистральных трубопроводов.

Движение закроют от дома № 24 до пересечения с улицей Пушкина на период с 8:00 12 июля до 17:00 27 августа.

Из-за перекрытия изменится схема движения автобуса № 23.

  • от остановки «Кинотеатр Дружба» он будет ехать по улицам Высоковольтной, Островского, Стройкова. далее по своему маршруту.
  • при движении в центр города от остановочного пункта «улица Ленинского Комсомола» — по улицам Островского, Высоковольтной, Весенней, Шевченко, Дзержинского, далее по своему маршруту.

На время работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

Мэрия призвала водителей учитывать информацию при планировании маршрута.