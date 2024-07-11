В России предложили запретить турецкие сериалы

Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».По его словам, турецкие сериалы создают в головах у россиянок «ложный образ» идеального мужчины.

В России предложили запретить турецкие сериалы. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, турецкие сериалы создают в головах у россиянок «ложный образ» идеального мужчины.

«В комитете по вопросам отцовства назвали турецкие сериалы „полнейшей белибердой“ и призвали запретить их в стране. Это вранье от начала до конца. Все эти пожиратели Наташ, эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Пусть показывают, как на самом деле, она поедет туда и ее палкой будут лупить. У людей складывается ощущение — вот он, прекрасный мир, вот оно, отношение к женщине», — заявил депутат.

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь».