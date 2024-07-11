В России хотят регламентировать использование ИИ в медицине и образовании

Для внесения правок в законодательство предлагается использовать зарубежный опыт.

В России хотят регламентировать использование ИИ в медицине и образовании. Об этом в среду, 10 июля, сообщило ТАСС.

По мнению зампреда Совета по развитию цифровой экономики, сенатора Ирины Рукавишниковой, в законодательстве РФ должны быть реализованы мягкие и более жесткие подходы контроля искусственного интеллекта.

«Ключевым вопросом является обеспечение системы ограничений для бесконтрольного использования технологий искусственного интеллекта в наиболее чувствительных сферах. На наш взгляд, это медицина, образование, функционирование критической инфраструктуры и многие другие сферы, где применение таких технологий должно быть строго регламентировано или вообще недопустимо», — заявила сенатор.

Она пояснила, что это связано с возможным использованием ИИ в противоправных целях. Рукавишникова считает, что в этом вопросе может быть использован опыт иностранных государств.

Сенатор напомнила, что для составления этих норм была создана межведомственная рабочая группа, куда вошли в том числе парламентарии и представители экспертного сообщества.