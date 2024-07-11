В Роспотребнадзоре заявили, что ботулизмом в России заразились 417 человек

«Фасоль, которая послужила причиной заболевания, закупали за рубежом», — уточнила глава Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре заявили, что ботулизмом в России заразились 417 человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу ведомства анну Попову.

По ее словам, всего ботулизмом заразились 417 человек в 11 субъектах России, двое из них умерли.

«Фасоль, которая послужила причиной заболевания, закупали за рубежом», — уточнила Попова.