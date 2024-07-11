В пятницу в Рязанской области сохранится жаркая погода
12 июля в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха по области ночью опустится до +9, +14 градусов, днем поднимется до +24, +29 градусов.
В пятницу в Рязанской области сохранится жаркая погода. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
12 июля в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до +9, +14 градусов, днем поднимется до +24, +29 градусов.