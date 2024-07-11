В Подмосковье сбили беспилотник, летевший на Москву

Беспилотник сбили рано утром 11 июля в Ступинском районе Московской области.

В Подмосковье сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Беспилотник сбили рано утром 11 июля в Ступинском районе Московской области.

По словам местных жителей, было слышно два хлопка, один из них был такой силы, что затряслись стекла в окнах домов и сработала сигнализация у стоящих во дворе автомобилей.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.