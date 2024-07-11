В Подмосковье девушке срезало скальп на производстве

В Подмосковье девушке срезало скальп на производстве, когда она прошла с распущенными волосами мимо станка. Об этом в среду, 10 июля, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, травму получила 25-летняя жительница Пушкино. Она не убрала волосы под головной на убор согласно технике безопасности на предприятии, из-за чего станок затянул их вместе с кожей головы. Пострадавшую госпитализировали в Пушкинскую клиническую больницу им. В.Н. Розанова.

Бригада хирургов и травматологов провела микрохирургическую операцию и пришила скальп на место.

Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, ей предстоит долгая реабилитация.